Üye Girişi
Haberler

NATO Genel Sekreteri Rusya'nın casusluk faaliyetlerini kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Almanya ve İngiltere'deki casusluk faaliyetlerini kınayarak, bu tür eylemlerin Ukrayna'yı desteklemeye engel olamayacağını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Almanya ve İngiltere'deki casusluk faaliyetlerinin "kabul edilmez" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın ittifak içindeki gizli faaliyetlerine ilişkin uyanık olunması gerektiğini belirten Stoltenberg, geçen hafta Almanya'da casusluk ve sabotaj suçlamasıyla, bugün de İngiltere'de Rusya adına casusluk yapmaktan 2 kişinin göz altına alındığını belirtti.

Stoltenberg, Almanya ve İngiltere'nin yanında durduklarını vurgulayarak, "Bu tür casusluk faaliyetleri kabul edilmez ve bunlar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemize engel olamayacaklar." dedi.

NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerine karşı bu tür düşmanca eylemlere verilecek karşılık konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya üçüncü Patriot hava savunma sistemini sağlayacağını anımsatan Stoltenberg, bunun diğer ittifak üyeleri için bir örnek olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz da sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini, bu nedenle herkesin Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceği sinyalini vermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Scholz, Avrupa'daki müttefiklerine Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemek için başka neler yapabilecekleri konusunda stoklarına bakma çağrısında bulundu.

Stoltenberg ile Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Scholz, zirvenin başarılı olacağını ve NATO'nun birlikteliğinin bu dönemde tekrar vurgulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Almanya Ukrayna Rusya Nato Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! 26 Nisan Adana Demirspor GS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mesut Komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri döndü mü? Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Ateş Kuşları 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title