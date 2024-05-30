Üye Girişi
Haberler

NATO Genel Sekreteri: Müttefikler Savunma İçin Daha Fazla Yatırım Yapmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından İttifak'ın savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini ve bunun için müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Stoltenberg ayrıca Ukrayna'ya destek çağrısında bulundu ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından dönüşüme girerek savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini ve bunu sağlamak için müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısı için bulunduğu Çekya'daki Senato'da konuşma yaptı.

???????Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantılar ve temmuzda ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak zirvenin 3 ana gündem maddesi olduğunu belirten Stoltenberg, bunların, İttifak'ın savunma kapasitesini ve hazırlığını artırmak, Ukrayna'daki savaş ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklıkların güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bir dönüşüme girdiğini ve savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini anlatan Stoltenberg, bu yöndeki çabaların devam etmesi ve müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, bu doğrultuda müttefiklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinin yerine getirilmesinin öneminden bahsederek, "32 müttefikin 18'i GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcıyor ama temmuzdaki zirveye kadar bu rakamın artmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'ya desteğe devam" vurgusu

Rusya'nın, Ukrayna'da savaş başlattığında "Ukrayna ordusunun beceri ve kararlılığı ile NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını hafife aldığı" yorumunu yapan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin yüzde 99'unun müttefiklerden geldiğine işaret etti.

Stoltenberg, buna rağmen sağlanan yardımların yeterli olmadığını vurgulayarak, son aylarda mühimmat ve diğer askeri destek sağlanmasında gecikmeler yaşandığını söyledi.

NATO'nun kararlılığını göstermek ve daha öngörülebilir destek sağlamak amacıyla Ukrayna'ya çok yıllı mali taahhütte bulunmasını önerdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Bu tür çok yıllı taahhütler Ukraynalıların ülkelerini savunmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda Moskova'ya uzun vadede yanlarında olduğumuza dair çok önemli bir mesaj gönderecektir." dedi.

Asya-Pasifik'teki ortaklıkları güçlendirme mesajı

Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini kaydeden Stoltenberg, "güvenliğin bölgesel değil küresel olduğunu" bildirdi.

Stoltenberg, temmuzdaki zirveye Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore liderlerinin katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İran, Çin ve Kuzey Kore'yi, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullandığı askeri yardımlarda bulunmakla eleştiren Stoltenberg, "Çin'in ekonomisine verdiği destek olmadan Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı yapamazdı. Rusya geleceğini Pekin'e ipotek ediyor, füze ve nükleer programlarına yardımcı olmak için Kuzey Kore ve İran ile teknoloji işbirliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Ukrayna Kırım Rusya Nato Politika Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300 31 Mayıs okullar tatil mi? 31 Mayıs Cuma günü okul var mı, resmi tatil mi? Yarın okul var mı?
Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title