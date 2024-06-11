Üye Girişi
Haberler

NATO Genel Sekreteri: Müttefik Ülkelerin İstihbarat Paylaşımı Önemli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan kaynaklanan hibrit saldırılara karşı müttefik ülkelerin istihbarat paylaşımı yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

B9 ülkelerinin NATO'nun savunmasında kritik rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, bu ülkelerin İttifak'ın çok uluslu 8 muharebe grubuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, Ukrayna'ya desteği daha sürekli ve kurumsal hale getirmek konusunda anlaşmasını umduğunu ifade ederek, Kiev'e her yıl yaklaşık 40 milyon avro sağlanmasının ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Ukrayna'yı her müttefik farklı şekillerde destekliyor"

Polonya ve Belarus sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruya Stoltenberg, "Polonya ile Belarus sınırında gördüğümüz şeyin, İttifak genelinde göçmenlerin komşuları sindirmek için kullanıldığı. Bunun, farklı türden hibrit faaliyetlerin bir örneği olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Stoltenberg, Rusya'nın ve Belarus'un Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini baltalamak amacıyla "sabotaj girişimleri, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları" yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"NATO'nun yapabileceği şey farkındalığı artırmak, bilgi alışverişinde bulunmak, kritik altyapının korunmasını artırmak ve müttefiklerin bu farklı hibrit türleriyle mücadele etmelerine yardımcı olacak şekilde istihbarat paylaşmamızı sağlamaktır."

İttifak ülkeleri arasında Ukrayna'ya destek konusunda farklı tutumlar olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Stoltenberg, savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefik ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne "güçlü desteğini" bildirdiğini anımsattı.

Stoltenberg, her müttefikin Ukrayna'ya farklı şekillerde destek sağladığının altını çizerek, bazılarının silah tedarik ederken bazılarının ise diğer desteklere odaklandığını aktardı.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Jens Stoltenberg Polonya Letonya Belarus Bükreş Rusya Duda Riga Nato Politika Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title