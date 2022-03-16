NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel