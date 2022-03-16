NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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