Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel