Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı - Haberler

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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı

Son dakika haberler: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Asker, Politika, Güncel, Haberler

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