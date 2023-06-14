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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Ankara'daki...

Güncel Haberler

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Ankara'daki toplantı oldukça olumlu geçtiği" dedi.

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, " Ankara'daki toplantı oldukça olumlu geçtiği" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jens Stoltenberg Ankara İsveç Güncel Haberler

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