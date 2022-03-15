Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi - Haberler

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Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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