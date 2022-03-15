Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel