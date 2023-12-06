Üye Girişi
Haberler

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi için F-16'lar Romanya'ya Ulaştı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'ya ulaştı. 71 personel ile birlikte dört F-16 savaş uçağı, Borcea Hava Üssü'nde görev yapacak.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Romanya'ya ulaştığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya'daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.

Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Romanya Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title