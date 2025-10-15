NATO, Dron Tehdidine Karşı Yeni Kapasiteler Geliştirecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifakın son dönemde artan dron tehdidiyle mücadele etmek için hem mevcut kapasitesini geliştireceğini hem de yeni kabiliyetler üzerinde çalışacağını bildirdi.

Rutte, NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO müttefiklerinin hava sahalarına yönelik ihlallerin arttığına dikkati çeken Rutte, üyelerin bunlara verdiği tepkinin İttifakın caydırıcılık ve savunma kapasitesini gösterdiğini söyledi.

Rutte, İttifak üyelerinin söz konusu tehditlere karşı çok hızlı ve kararlı şekilde askeri kaynaklarını seferber ettiğini aktararak, teşekkürlerini iletti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu tür faaliyetlere daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin ele alındığını ifade eden Rutte, dronlar gibi yeni sınamalarla mücadele etmek için yeni yöntemlerin görüşüldüğünü belirtti.

Rutte, "NATO, dronlarla mücadele etmek için hem mevcut kapasitesini geliştirecek hem de yeni kabiliyetler üzerinde çalışacak." ifadesini kullandı.

AB'nin "dron duvarı" girişimi

Rutte, NATO müttefiklerinin üzerinde anlaştığı dron tedbirleriyle Avrupa Birliği'nin (AB) yakın zamanda duyurduğu "dron duvarı" girişimi arasında bir mükerrerlik ya da uyumsuzluk olup olmadığıyla ilgili tartışmalara dair soru üzerine şunları söyledi:

"Şunu kesin olarak söyleyeyim, AB ve NATO yakın şekilde birlikte çalışıyor ve ikimiz de gücümüzü biliyoruz. NATO'nun gücü, yeteneklerinde, askeri kararlarında, temel olarak dron savunma teknolojisi söz konusu olduğunda sahip olduğumuz, sahip olmamız gereken ve Ukraynalılardan da öğrendiğimiz şeylerde yatıyor."

AB'nin ise yumuşak gücüyle savunma sanayileri bir araya getirmek, finansal kaynak sağlamak noktalarında güçlü olduğunu belirten Rutte, "Bu yüzden yaptıklarından memnunum. Onlar da bizim yaptıklarımızdan memnun. Birlikte çalışıyoruz. Burada yakın temas halindeyiz ve hiçbir mükerrerlik yok. Umarım bu sorunu çözer." diye konuştu.

9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahaları Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmiş, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmüştü.