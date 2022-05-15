NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - Haberler

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Katılımcı bakanlar sabah oturumunun ardından aile fotoğrafında bir araya geldi.
AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel