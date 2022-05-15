NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - Haberler

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NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Katılımcı bakanlar sabah oturumunun ardından aile fotoğrafında bir araya geldi.

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Berlin, Güncel, Haberler

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