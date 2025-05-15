NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da Toplandı ve Barış Görüşmelerini Ele Aldı

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da Toplandı ve Barış Görüşmelerini Ele Aldı
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NATO Dışişleri Bakanları, Antalya'daki toplantıda barış müzakerelerine dair beklentilerini ve savunma harcamalarını gündeme getirdi. Letonya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın barışa yönelik tutumunu eleştirirken, diğer bakanlar da savunma bütçelerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupalı Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Çekya ve Polonya? Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, İstanbul barış müzakerelerine dair beklentisinin yüksek olmadığını belirterek, "Rus tarafında barışa dair işaretler görmüyoruz." dedi.

Bu konulara dair görüşmelerin iyi bir gelişme olduğunu kaydeden Braze, herhangi bir karar alınıp alınamayacağının müzakereler sonrasında görüleceğini aktardı.

Braze, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes isteğini desteklediklerini söyleyerek, "Ama aynı zamanda gerçekçi de olmalıyız. Rusya'nın barışa itilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa savunma harcamalarının artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Braze, "Rusya, sadece Ukrayna yüzünden bir tehdit değil." görüşünü paylaştı.

Braze, Letonya'nın bu yılki savunma harcamalarının yüzde 4'e ulaştığını, ülkenin bu oranı gelecek yıl yüzde 5'e yükseltmeyi planladığını da vurguladı.

Savunma harcamalarında artış

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ülkesinin 2026'da savunma harcamalarını yüzde 5,4'e yükseltmeye karar verdiklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timcho Mucunski, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde örgütü mevcut jeopolitik zorlukların gereksinimlerine uyarlamanın önemine dikkati çekeceğini, sanayi yatırımları ve savunma bütçelerinin artırılması konularının konuşulacağını dile getirdi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise ülkesinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 3'ünü savunmaya ayırdığına işaret ederek, "barış istiyorsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in İstanbul barış müzakerelerine gelmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul barış müzakereleri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Putin'in İstanbul barış müzakerelerine kişisel olarak katılmamasını eleştirerek, kendisinin "zaman kazanmaya" çalıştığını savundu.

Sikorski, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereler için İstanbul'a gelmesini Kiev'in barışa hazır olduğu şeklinde değerlendirdi.

"Putin, hala Ukrayna'nın tamamına sahip olmak istiyor ve bunu başarabileceğini düşünüyor." ifadesini kullanan Sikorski, barışın tesis edilmesi için Putin'e baskı yapılması gerektiğini savundu.

Sikorski, Gayriresmi Toplantı hakkında Türkiye'ye bu misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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