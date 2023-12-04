NATO Denizaltı Gücü Komutanı Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi
NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Wall, çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı. Ayrıca, Yunan Donanması'nın ana karargahı olan Salamis Deniz Üssü'nde faaliyetler hakkında bilgi aldı ve Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımını görüştü.
NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, ?unanistan'a ziyaret gerçekleştirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki günlük ziyaret kapsamında Wall, önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis ile bir araya geldi.
Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.
Wall, ziyaretin ikinci gününde ise Yunan Donanmasının ana karargahının da bulunduğu Salamis Deniz Üssü'ne giderek Koramiral Dimitrios-Eleftherios Katara'dan, buranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
İkili, Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımı konularını da görüştü.