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NATO Denizaltı Gücü Komutanı Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi

4 Aralık 2023 19:17 Son Güncelleme: 19:18 Abone Ol

NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Wall, çıkarları ilgilendiren konuları ele aldı. Ayrıca, Yunan Donanması'nın ana karargahı olan Salamis Deniz Üssü'nde faaliyetler hakkında bilgi aldı ve Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımını görüştü.