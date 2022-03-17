NATO'dan Zelenski'ye Olumsuz Yanıt
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya kara veya havadan bir NATO konuşlandırması olmayacağını belirterek, "Ukrayna'ya NATO birliklerinin veya uçaklarının konuşlandırılması söz konusu değil" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya kara veya havadan bir NATO konuşlandırması olmayacağını belirterek, "Ukrayna'ya NATO birliklerinin veya uçaklarının konuşlandırılması söz konusu değil" dedi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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