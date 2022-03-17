NATO'dan Zelenski'ye Olumsuz Yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya kara veya havadan bir NATO konuşlandırması olmayacağını belirterek, "Ukrayna'ya NATO birliklerinin veya uçaklarının konuşlandırılması söz konusu değil" dedi

DailyMotion.com / Güncel