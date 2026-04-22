NATO'dan Türk paraşütçü askerlere övgü paylaşımı
NATO, Türk paraşütçülerinin cesaretini vurgulayarak, 'Yükseklik bir sınır değil, özgürlüğün başladığı yerdir.' ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.
NATO, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Türk bayraklı CN-235 nakliye uçağından Türk paraşütçü askerlerin atladığı görülüyor.
"Korku yerde kalır, cesaret gökyüzüne yükselir." ifadesi kullanılan paylaşımda, "Türk paraşütçüleri için yükseklik bir sınır değil, özgürlüğün başladığı yerdir." mesajı verildi.
Kaynak: AA / Şerife Çetin