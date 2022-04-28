NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Hollanda- Almanya Hava ve Füze Sistemleri Görev Gücü tarafından Slovakya'daki Silac Hava Üssü yakınlarına Patriot füze sistemleri konuşlandırıldı.

AA / Güncel