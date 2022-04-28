NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı - Haberler

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NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı

AA - Güncel
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NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Hollanda-Almanya Hava ve Füze Sistemleri Görev Gücü tarafından Slovakya'daki Silac Hava Üssü yakınlarına Patriot füze sistemleri konuşlandırıldı.

NATO'dan Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Hollanda- Almanya Hava ve Füze Sistemleri Görev Gücü tarafından Slovakya'daki Silac Hava Üssü yakınlarına Patriot füze sistemleri konuşlandırıldı.

AA / Güncel

Hollanda, Slovakya, Almanya, Ukrayna, Güncel, Haberler

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