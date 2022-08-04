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NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı

NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi.

Stoltenberg, Norveç'te İşçi Partisinin Utoya adasında düzenlediği yaz kampına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı desteklemesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hakkındaki arzularında başarılı olamaması bizim çıkarımıza. Putin'in istediğini askeri güçle elde edebileceğini gördüğü bir dünya bizim için daha tehlikeli bir dünya olacaktır. Rusya bu savaşı kazanırsa Putin şiddetin işe yaradığını teyit etmiş olacak. Sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir." dedi.

Rusya'nın ilerlemesinin durduğunu, Ukrayna'nın bazı bölgeleri geri aldığını belirten Stoltenberg, bir yandan da NATO'nun barışı korumak için doğuda mevcudiyetini artırdığını hatırlattı.

Stoltenberg, Rusya'nın saldırısının ardından NATO'nun daha fazla birlik içinde hareket ettiğini, Finlandiya ve İsveç gibi yeni üyeler almaya hazırlandığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"ABD Senatosu katılım protokollerini onayladı. Böylece Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan müttefik ülke sayısı 23'e çıktı. Birçoğu da ulusal süreçlerini tamamlamaya yakın. Bu da şu ana kadar NATO'nun modern tarihindeki en hızlı katılım süreci olmuş durumda."

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Togo Cumhuriyeti Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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