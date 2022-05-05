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NATO'dan İsveç'e güvenlik garantisi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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NATO'dan İsveç'e güvenlik garantisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru yapması durumunda, üye olana kadarki süreçte NATO'nun koruma sağlayacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru yapması durumunda, üye olana kadarki süreçte NATO'nun koruma sağlayacağını duyurdu.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç'in muhtemel NATO üyeliği başvurusundan, üye olana kadarki geçiş sürecini değerlendirdi.

Söz konusu geçiş döneminde de İsveç'e NATO'nun koruma sağlayacağını aktaran Stoltenberg, " İsveç'in geçiş döneminde güvenlik ihtiyaçlarına çözüm bulacağımıza inanıyorum. Bu süreçte İsveç ile yapacağımız istişareler sonucu Baltık Denizi çevresinde NATO kuvvetlerinin varlığının artırılması gibi birçok yolla İsveç'e destek olacağız." dedi.

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Jens Stoltenberg, Finlandiya, İsveç, Güncel, Haberler

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