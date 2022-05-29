NATO, Baltık Denizi'nde 7 bin askerle tatbikat yapacak - Haberler

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NATO, Baltık Denizi'nde 7 bin askerle tatbikat yapacak

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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NATO, Baltık Denizi'nde 7 bin askerle tatbikat yapacak

NATO, Baltık Denizi'nde çok sayıda ülkeden onlarca savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

NATO, Baltık Denizi'nde çok sayıda ülkeden onlarca savaş gemisi, savaş uçağı ve 7 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baltık Operasyonları 22 (BALTOPS22) deniz tatbikatının 51'incisi 5-17 Haziran'da düzenlenecek.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İngiltere ve ABD katılacak. Tatbikatta 45 gemi, en az 75 uçak ve yaklaşık 7 bin askeri personel görev yapacak.

Baltık bölgesinde seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğin korunması için gerekli imkanların güçlendirilmesini amaçlayan tatbikatta, amfibi operasyonlar, atış teknikleri, denizaltılara karşı operasyonlar, hava savunma manevraları, mayın temizleme, patlayıcı imha, insansız su altı araçları ve tıbbi müdahaleler gibi çeşitli konularda çalışmalar yapılacak.

İlk olarak 1972'de yapılan ve her yıl düzenli tekrarlanan BALTOPS22 tatbikatına bu yıl İsveç ev sahipliği yapacak.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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