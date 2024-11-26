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NATO Askeri Komitesi Başkanı: İşletmeler Savaş Senaryosuna Hazırlıklı Olmalı

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NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, işletmelerin savaş senaryolarına hazırlıklı olmaları ve stratejik ticari kararlarının ülkelerinin güvenliğini etkilediğini vurguladı. Avrupa'daki enerji tedarikinde yaşanan sorunların, hangi ülkelerle anlaşmalar yapıldığını sorgulatması gerektiğini belirtti.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir." dedi.

Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi.

"Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü." ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var." diye konuştu.

Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin aldıkları ticari kararların ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Amiral Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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