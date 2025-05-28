NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone'dan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış çabalarına övgü Açıklaması

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri çaba gösterdiğini ve barış sürecinin başlıca aktörlerinden biri olacağını belirtti.

Dragone, İstanbul'da düzenlenen "18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye "olağanüstü şaşırtıcı organizasyon ve misafirperverliği için" teşekkür eden Dragone, bu konferansın bölgedeki tüm askeri liderleri bir araya getirmek için harika bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dragone, konferansta fikir alışverişinde bulunulduğunu ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için ortak bir anlayışın elde edildiğini ifade etti.

"NATO'nun duruşu her zamankinden daha güçlüdür." diyen Dragone, konferansta, bölgenin ihtiyaç duyduğu denge ve istikrar sürecine katkı sağlama ruhunun hakim olduğunu dile getirdi.

NATO'nun genel savunma stratejisinin Ukrayna savaşıyla mı belirlendiği sorusuna yanıt veren Dragone, "NATO, düşmanımızın her türlü hareketine hazır." dedi.

İttifakın karşı karşıya bulunduğu iki temel tehdidin "Rusya ve terörizm" olduğunu söyleyen Dragone, "NATO'nun stratejisi hazır olmak, biz de bunu artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dragone, "Çünkü Ukrayna'dan alınan derslerden yola çıkarak ve belki de gelecekte değişen ortama, değişen tehdide ayak uydurmaya hazır olmak için onu (genel savunma stratejisini) iyileştirmemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü tehdidin de zamanla değişeceğini kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, İttifak için çok şey yapıyor"

Türkiye'nin operasyonel kabiliyetleri ve özellikle çatışma bölgelerinde NATO misyonlarına katkısına değinen Dragone, "Türkiye, güçlü bir dayanak, güçlü bir referans, güçlü ve güvenilir bir müttefik. Türkiye, İttifak için çok şey yapıyor. İttifakın ikinci (en büyük) ordusu. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu, bir şey ifade ediyor. Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin harbe hazırlık durumu ve verimliliği şüphesiz en üstte." diye konuştu.

Dragone, öte yandan Türkiye'nin, İttifakın genel stratejisinin temel bir unsuru olduğunu ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücüne (KFOR) etkili ve güçlü bir şekilde katıldığını, ekim ayından itibaren operasyonu komuta edeceğini belirtti.

Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan Dragone, "Türkiye'nin bizim için, İttifak için ne kadar önemli, ne kadar güçlü olduğunu ve İttifakın Türkiye'ye ne kadar güvendiğini hissedebilirsiniz. Bu bir gerçek. ve sadece KFOR örneği birçok örnekten biri." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, barış sürecinin başlıca aktörlerinden biri olacak"

Dragone, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda verdiği diplomatik çabaları hakkındaki soruya yanıtında, "Türkiye en başından beri çok şey yaptı. Sadece esir değişimini düşünelim. Muhtemelen bunlar Türkiye sayesinde yapıldı. Türkiye toplantılara ev sahipliği yaptı ve bu nedenle katılımı ve barış sürecinde güçlü bir rol oynama isteği çok açık." dedi.

Dragone, "Dürüst olmak gerekirse, şu anda (Rusya-Ukrayna) müzakereler konusunda iyi durumda değiliz. Ancak mesele şu ki biz Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle ön planda olduğuna inanıyoruz. Çünkü savaşın tam kenarında olan ülkelerden biri. Türkiye'nin çabalarına devam edeceğini ve herhangi bir şey olursa iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye, barış sürecinin başlıca aktörlerinden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

NATO'nun çok daha güçlü bir şekilde Ukrayna'yı desteklediğini ve destekleyeceğini vurgulayan Dragone, "Çünkü bir saldırganın, yani Rusya'nın, bir kurbanın, yani Ukrayna'nın olduğunu aklımızda tutmalıyız. Bu başlangıç ??noktası. Ukrayna'yı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bunu elimizden gelenin en iyisi olarak yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dragone, belirli bir noktada Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturup kendini savunabilmesini ve uzun süreli ve adil bir barış elde edebilmesini istediklerini belirterek "NATO gerçekten barışçıl bir müzakere çözümü bulmaya, onları masaya oturtmaya istekli. Ancak o noktaya kadar NATO Ukrayna'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek çünkü Ukrayna haklı ve Rusya haksız. Ukrayna iyi ve Rusya kötü." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, insansız hava araçlarının önemini ilk anlayan ülkelerden biri"

Türk insansız hava araçlarının (İHA) NATO ülkelerinin envanterine girmesiyle ilgili soruya yanıt veren Dragone, "Türkiye, insansız hava araçlarının önemini ve büyüme potansiyelini anlayan ilk ülkelerden biriydi." diye konuştu.

Dragone, insansız hava araçları sayesinde çok fazla hayat kurtarıldığına da işaret ederek "Bunun gelecek olduğunu söylemek istemiyorum ama bu, savaş alanı için dikkate alınması gereken kritik bir unsur olacak." ifadesini kullandı.

Türk İHA'larının popülerliğine işaret eden Dragone "Sizinkiler zirvede. Sizinkiler savaşta kanıtlanmış ki bu bir şey ifade ediyor." dedi.

Dragone, "Bu (insansız hava araçları), ayrıca savaşta başarılı bir şekilde kullanılıyor. Bu, bir şey ifade ediyor. Bu, bunun savaş alanında mükemmel bir şekilde, yüzde 120 savaşmaya hazır ve harika ve önemli bir unsur olan bir sistem olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

İHA'ların hem havada, hem denizde hem de karada işlevsel olarak kullanıldığına işaret eden Dragone, bunların denizde kullanımının yeni ve kritik olduğunu söyledi.

İnsansız su altı araçlarıyla düşük maliyetlerle deniz altında devriye, müdahale, caydırıcılık görevlerinin yapılabildiğini vurgulayan Dragone, bunun önemine işaret etti.

Savunma sanayisi endüstrisinden beklentilerine de değinen Dragone, beklentisinin, NATO'nun operasyonel yeteneğini ve gereksinimlerini düşük fiyata zamanında yapmak olduğunu belirtti.

Dragone, "(Savunma sanayisi endüstrisi) Fikirlerini değiştirmeleri gerekiyor. Artık sadece paraya bakmamaları, savunma sisteminin bir parçası olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.