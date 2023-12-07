NATO, 75. kuruluş yılında caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın, 75'inci kuruluş yılı 2024'te, caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi, stratejik rekabete yanıt vermeyi ve ortaklarıyla daha yakından çalışmayı hedeflediğini söyledi. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa değinerek, Rusya'nın kentlere ve kritik altyapılara dron saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısını yineledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın, 75'inci kuruluş yılı 2024'te, caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi, stratejik rekabete yanıt vermeyi ve ortaklarıyla daha yakından çalışmayı hedeflediğini söyledi.
Stoltenberg, Lüksemburg'un yeni Başbakanı Luc Frieden ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Sahadaki durum hala zor." dedi.
Rusya'nın kentlere ve kritik altyapılara dron saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısını yineledi.
Stoltenberg, 2024'te NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılında Washington'da düzenlenecek zirvenin amaçlarını şöyle özetledi:
"Caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, stratejik rekabete yanıt vermek, ortaklarımızla daha yakından çalışmak."