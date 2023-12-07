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NATO, 75. kuruluş yılında caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor

7 Aralık 2023 18:48 Son Güncelleme: 18:50 Abone Ol

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın, 75'inci kuruluş yılı 2024'te, caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmeyi, stratejik rekabete yanıt vermeyi ve ortaklarıyla daha yakından çalışmayı hedeflediğini söyledi. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa değinerek, Rusya'nın kentlere ve kritik altyapılara dron saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirterek, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısını yineledi.