NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

Çıkarma gemilerinin karaya yanaşması

Askerlerin ve araçların gemiden inişi NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikat devam ediyor.

Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.