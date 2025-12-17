NATO'nun 2026 askeri bütçesi yaklaşık 2,95 milyar avro olarak belirlendi

NATO, gelecek yıl için sivil bütçesinin 528 milyon 200 bin avro, askeri bütçesinin 2 milyar 420 milyon avro olmak üzere toplam 2 milyar 948 milyon 200 bin avro olacağını duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı için sivil bütçenin 528 milyon 200 bin avroya, askeri bütçesinin 2 milyar 420 milyon avroya çıkarılacağı bildirildi.

Bütçenin toplam 2 milyar 948 milyon 200 bin avro olacağının duyurulduğu açıklamada, "Daha spesifik olarak 2026 Askeri Bütçesi, NATO'nun askeri adaptasyonuna, müttefikler arası birlikte çalışabilirliğe, kriz önleme ve yönetimine ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacaktır." denildi.

Sivil bütçenin de müttefik istişarelerini ve karar alma süreçlerini ve NATO Karargahı'nın faaliyetlerini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Sivil bütçe, sivil personel, işletme maliyetleri ve sivil program harcamaları için fon sağlarken; askeri bütçe, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor.

Üye ülkeler, bu bütçelere gayrisafi milli hasılalarına (GSYHİ) dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor. NATO, son zirvede alınan kararla üyelerin savunma harcamalarının GSYHİ'ye oranının en az yüzde 5 olmasını istiyor.