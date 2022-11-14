Natasa Pirc Musar, Slovenya'nın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu Güncel Haberler LJUBLJANA, 14 Kasım (Xinhua) -- Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Natasa Pirc Musar, başkent Ljubljana'daki seçim merkezinde seçim sonuçlarını öğrendikten sonra zaferini kutladı, 13 Kasım 2022. Sloven seçmenler Pazar günü bağımsız aday Natasa Pirc Musar'ı ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı seçti. LJUBLJANA, 14 Kasım (Xinhua) -- Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Natasa Pirc Musar, başkent Ljubljana'daki seçim merkezinde seçim sonuçlarını öğrendikten sonra zaferini kutladı, 13 Kasım 2022. Sloven seçmenler Pazar günü bağımsız aday Natasa Pirc Musar'ı ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı seçti. Musar, görevdeki Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un ikinci görev süresinin sona ereceği 23 Aralık'ta göreve başlayacak. (Fotoğraf: Zeljko Stevanic/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Ljubljana Slovenya Güncel Haberler

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