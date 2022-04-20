Nasrettin Hoca Kukla Tiyatrosu, Hope Alkazar'da çocuklarla buluşacak - Haberler

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Nasrettin Hoca Kukla Tiyatrosu, Hope Alkazar'da çocuklarla buluşacak

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Nasrettin Hoca Kukla Tiyatrosu, Hope Alkazar'da çocuklarla buluşacak

Hope Alkazar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-24 Nisan'da çocuklar için düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Hope Alkazar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-24 Nisan'da çocuklar için düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Nasrettin Hoca Kukla Tiyatrosu", "Gökçe Akyıldız ile Gençlere Yoga", "İpek Artun ile Oyunlu Egzersiz", "Gökçen Arıkan ile Hareket Egzersizi", "Nil Ersan ile Dans Atölyesi" ve "Onaranlar Kulübü ile Figür Atölyesi" etkinlikleri çocuklara eğlenceli iki gün yaşatmayı hedefliyor.

Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan ve Meddah karakterini canlandıran Uğur Senker, Nasrettin Hoca'nın hikayesini kukla tiyatrosuyla çocuklara aktaracak.

Çocukları sanatın güzelliği ile buluşturan oyun aynı zamanda öğretici mesajlar içeriyor.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Ulusal Egemenlik, Nasreddin Hoca, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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