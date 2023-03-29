Nashville'deki okulda saldırganın vurulma anı paylaşıldı

ABD'nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

ABD'nin Nashville şehrinde bir okula yönelik düzenlenen ve 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polislerin vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD), Tennessee eyaletinde bulunan Nashville şehrindeki bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden ekibin bir parçası olan ve saldırganı etkisiz hale getiren polis memurları Rex Engelbert ve Michael Collazo'nun vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde polis ekiplerinin okula giriş anı, ilk katta yapılan arama ve ikinci katta bir pencerenin yanında tespit ettikleri saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının planlı olduğu, saldırganın evinde yapılan aramada başka silahlar bulunduğu ve saldırıyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtilmişti.