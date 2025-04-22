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NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Yeni İkmal Görevi Fırlattı

NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Yeni İkmal Görevi Fırlattı
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NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ticari ikmal hizmetleri için yeni bir misyon fırlattı. Dragon uzay aracı, çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknolojik uygulamalar için yörüngede yer alacak.

LOS ANGELES, 22 Nisan (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ticari ikmal hizmetleri misyonu fırlattı.

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı pazartesi günü yerel saatle 04.15'te ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde bulunan NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzay aracının salı günü otonom olarak istasyona kenetlenmesi planlanıyor.

NASA'nın açıklamasına göre bu görevle, yörüngedeki laboratuvarda çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknolojik uygulamalar yapılacak. Dragon uzay aracında görüş tabanlı navigasyon, uzay aracı hava kalitesi analizleri, ilaç ve malzeme üretim deneyleri ile fotosenteze daha az bağımlı bitki yetiştirme çalışmaları yürütülecek.

Bu fırlatma, NASA'nın SpaceX ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 32. ticari ikmal görevi olmuş oldu.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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