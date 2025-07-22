NASA ve ISRO'dan Ortak Dünya Gözlem Görevi: NISAR Uzaya Fırlatılıyor

LOS ANGELES, 22 Temmuz (Xinhua) -- NASA ve Hindistan Uzay Araştırma Kurumu'nun (ISRO) ortaklaşa geliştirdiği Dünya gözlem görevi 30 Temmuz'da uzaya fırlatılacak.

NASA'dan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre NASA-ISRO Sentetik Açıklıklı Radar (NISAR) uydusu, Eş Zamanlı Fırlatma Aracı ile ISRO'nun Hindistan'ın güneydoğu kıyısında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

Bu görev, ABD ile Hindistan arasındaki uzay işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu yılın başlarında bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uyduyu iki ülke arasındaki sivil uzay işbirliğinin kritik bir parçası olarak öne çıkarmıştı.

NASA'nın verdiği bilgilere göre hem L-bandı hem de S-bandı sentetik açıklıklı radarlarla donatılan ilk uydu olan NISAR, Dünya'nın kara ve buz yüzeylerinin neredeyse tamamını her 12 günde iki kez tarayacak şekilde tasarlandı.

Karasal ekosistemlerdeki değişimleri izleyip buz tabakalarının, buzulların ve deniz buzunun büyüme ve erime süreçlerini takip edecek olan NISAR, Dünya'nın kabuğundaki tektonik hareketlere ilişkin ölçümler yapacak.

Görevden elde edilen verilerin farklı disiplinlerdeki küresel kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını belirten NASA, verilerin afet müdahalesi, altyapı izleme ve tarımsal planlama gibi alanlarda kullanılabileceğini kaydetti.