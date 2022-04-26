NASA Uzay Sergisi Gaziantep'te Açıldı
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4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve uzay yolculuklarında kullanılan malzeme ve kıyafetlerin sergilendiği ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi Gaziantep'te açıldı.
4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve uzay yolculuklarında kullanılan malzeme ve kıyafetlerin sergilendiği ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi Gaziantep'te açıldı. Sergi 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek
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