NASA Uzay Sergisi Gaziantep'te Açıldı - Haberler

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NASA Uzay Sergisi Gaziantep'te Açıldı

DailyMotion.com - Güncel
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4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve uzay yolculuklarında kullanılan malzeme ve kıyafetlerin sergilendiği ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi Gaziantep'te açıldı.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve uzay yolculuklarında kullanılan malzeme ve kıyafetlerin sergilendiği ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uzay Sergisi Gaziantep'te açıldı. Sergi 4 ay boyunca ücretsiz gezilebilecek

DailyMotion.com / Güncel

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