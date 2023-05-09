Nasa, Uzay İstasyonuna Yeni Bir Spacex İkmal Misyonu Gönderecek

LOS ANGELES, 9 Mayıs (Xinhua) -- Nasa, Haziran ayının başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir SpaceX ikmal misyonu göndermeyi planlıyor.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre SpaceX Dragon kargo uzay aracı, en erken 3 Haziran'da şirketin Falcon 9 roketiyle, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan 39A Fırlatma Kompleksi'nden uzaya gönderilecek.

SpaceX Dragon, bir çift Uluslararası Uzay İstasyonu için Açılır Güneş Enerjisi Paneli'nin yanı sıra uluslararası mürettebat için yeni bilimsel araştırmalar, gıda, erzak ve ekipman götürecek.

NASA, depolanan kinetik enerjiyi kullanarak açılan bu güneş panellerinin, uzay istasyonundaki enerji üretim kabiliyetini artıracağını söyledi.