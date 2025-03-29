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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Yeni Mürettebatı Açıkladı

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NASA, 'Crew-11' görevinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak dört kişilik mürettebatı duyurdu. Fırlatma, Temmuz 2025'te gerçekleştirilebilir ve mürettebat bilimsel araştırmalar yaparak insanları gelecekteki Ay görevlerine hazırlamayı hedefliyor.

LOS ANGELES, 29 Mart (Xinhua) -- Nasa, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmak üzere seçilen dört kişilik mürettebatı açıkladı.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre "Crew-11" görevinde NASA astronotları komutan Zena Cardman ve pilot Mike Fincke'nin yanı sıra uzmanlar olarak Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Kimiya Yui ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Oleg Platonov yer alacak.

NASA, fırlatmanın en erken Temmuz 2025'te yapılabileceğini söyledi.

Bu uçuş, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında SpaceX aracılığıyla istasyonda gerçekleştirilen 11. mürettebat değişim görevi olacak.

Açıklamada mürettebatın, insanları gelecekteki Ay görevlerine hazırlamaya yardımcı olmak ve Dünya'daki insanlara fayda sağlamak üzere bilimsel araştırma ve teknoloji tanıtımları yapacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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