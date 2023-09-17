NASA, UFO Tartışmalarına Noktayı Koydu

Gerek askeri pilotların iddiaları gerekse garip doğa olayları insanların aklına türlü uzaylı iddialarını getiriyor. İnsanoğlu evrende yalnız olabileceğini kabul etmek istemiyor. Uzaylı UFO tartışmaları her dönemde yeniden gündeme geliyor. Meksika parlamentosunda uzaylı olduğu iddia edilen bir ceset sergilendi. Bu durum uzaylı UFO tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. NASA ise bu tartışmalara noktayı koydu. Olayları bilimin ışığında değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde UFO'lar ile ilgili bir rapor yayınladı.

NASA, UFO tartışmalarını bilimin ışığında değerlendiriliyor!

Bu tartışmaların fitilini ise Meksika parlamentosunda sergilenen uzaylı cesedi ateşledi. Tüm dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD hükümeti UFO'ların var olup olmadığını UAP yani tanımlanamayan hava olayları kapsamında araştırıyor. NASA'nın bağımsız çalışma ekibi, UFO'lara ilişkin merakla beklenen raporunu 14 Eylül 2023'te yayınladı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, basına verdiği demeçte NASA'nın Mars'taki yaşamın izlerini araştırdığını söyledi. Ayrıca diğer dış gezegenlerin atmosferinde biyolojik izleri araştırmaya yönelik bilimsel programları olduğunu belirtti. UAP tartışmalarını sansasyonellikten çok bilimsel tarafa kaydırmak istediklerini vurguladı.

Yalnız değiliz: Eski istihbarat yetkilisinden uzaylı itirafı!

NASA'nın raporunun çıktığı aynı hafta, Meksika parlamentosunda gazeteci Jaime Maussan tarafından "insan olmayan" varlıkların kalıntıları olduğunu iddia ettiği 1000 yıllık iki küçük ceset gösterildi. Bilim insanları bu iddiayı sahtekarlık olarak nitelendirdi. Mumyaların Peru'daki mezarlıklardan yağmalanmış olabileceğini belirtti.

Gelelim NASA'nın yayınladığı raporun sonuçlarına. Çalışma ekibinin başkanı gökbilimci David Spergel, yorumlarında ekibin UAP'lerin kökeninin dünya dışı olduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini belirtti. Son zamanlarda endişe veren olayların çoğu meteoroloji balonlarına ve havadaki trafikten dolayı yaşanan karmaşaya bağlanabilir. Tarihsel olarak insanların UFO olarak nitelendirdiği birçok şey aslında meteor, atmosfere girince ortaya çıkan ateş topları ya da Venüz gezegeni olabiliyor.

Ayrıca Nelson, Dünya'nın ötesinde belki de trilyonlarca yaşam örneği olduğu yönündeki görüşünü dile getirdi. Yani dışarıda yaşamın var olması mümkün. Ancak dünya dışı varlıkların Dünya'yı ziyaret ettikleri yönünde herhangi bir kanıt yok. Rapora göre dünya dışı yaşamı araştıran bilimsel çalışmalarla, UAP ve UFO'ların birlikte değerlendirilmesi mümkün değil. Sonuç olarak Thomas Jefferson'dan alıntıyla tartışmalara nokta koydu. "Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir." Bu kanıt henüz mevcut değil.

NASA'nın topladığı tüm bilimsel veriler çeşitli web sitelerinde kamuya açıklanıyor. Yetkililer, sınıflandırılmamış UAP verileri için de aynısını yapmayı planladıklarını söyledi. Böylece topladıkları verileri şeffaf bir biçimde halk ile paylaşacaklar. Bu sayede hükümetlerin olayları örtbas ettiklerine dair iddiaları da çürütmeyi hedefliyor.