NASA, UFO avına başlıyor: İlk sonuç için tarih verildi - Haberler

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), UFO'ları bilimsel olarak inceleme planlarını duyurdu. NASA tarafından UFO'ları araştırması için kurulan ekip, dünya dışı kökenli cisimleri ve ulusal güvenliğine yönelik tehditleri araştıracak.

NASA, UFO'ları araştırmak için özel ekip kurdu

Araştırmaya dahil olan NASA uzmanları, tanımlanamayan hava olaylarıyla (UAP) ilgili verileri bilimsel bir perspektiften araştıracak. NASA'nın açıklamasına göre, UFO çalışmasının tamamlanmasının yaklaşık dokuz ay sürmesi bekleniyor.

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Şu anda sınırlı sayıda bulunan UAP gözlemi, 'uzaylılar' hakkında bilimsel sonuçlar çıkarmayı zorlaştırıyor. Ayrıca ABD, atmosferdeki tanımlanamayan olayların ulusal ve hava güvenliğini ilgilendirdiğine inanıyor. NASA ise konuya dahil olmak ve ortaya çıkan sonuçları kamuya açık olarak paylaşmak istiyor.

NASA'nın ilk sonuçlar için dokuz ay gibi yakın bir tarih vermesi dikkatlerden kaçmadı. ABD'nin bugüne kadar toplamda 140 UAP görüntüsü yakaladığını göz ardı etmemek lazım. Bu görüntülerdeki cisimlerin, Rusya veya Çin bağlantılı olmadığı da onaylandı.

NASA'nın oluşturduğu bu ekip, bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan Simons Vakfı'nın da Başkanı astrofizikçi David Spergel tarafından yönetilecek. Spergel konuyla ilgili şunları söyledi:

"UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ancak gözlem eksikliği göz önüne alındığında, ilk görevimiz basitçe toplayabildiğimiz en sağlam verileri toplamak. Sivillerden, hükümetlerden, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ve mevcut şirketlerden gelen verilerin en iyi nasıl analiz edileceğini belirleyeceğiz."

ABD Kongresi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Tanımlanamayan Hava Olayları" (UAP) başlıklı bir oturum düzenledi. Pentagon ve ABD'nin diğer gizli servisleri, fiziksel olarak imkansız uçuş manevraları yaptığı tespit edilen cisimlerin görüntülerini inceledi.

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