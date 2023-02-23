Nasa, Spacex Crew 6 Misyonunun Fırlatma Tarihini Erteledi Güncel Haberler LOS ANGELES, 23 Şubat (Xinhua) -- NASA, SpaceX Crew-6 görev gücünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılma tarihini, 26 Şubat Pazar gününden 27 Şubat Pazartesi gününe aldı. LOS ANGELES, 23 Şubat (Xinhua) -- Nasa, SpaceX Crew-6 görev gücünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılma tarihini, 26 Şubat Pazar gününden 27 Şubat Pazartesi gününe aldı. Nasa'nın verdiği bilgiye göre fırlatma, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A Fırlatma Kompleksi'nden Pazartesi günü Doğu saati ile 01.45'te (09.45 TSİ) yapılacak. Crew-6 misyonu kapsamında, NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren Hoburg'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Alneyadi ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Andrey Fedyaev bilimsel keşif görevi için yörüngedeki istasyona taşınacak. NASA'nın verdiği bilgiye göre Crew-6, Dünya'ya dönmeden önce uzay istasyonunda altı ay kalacak. Kaynak: Xinhua / Güncel NASA Güncel Haberler

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