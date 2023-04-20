Nasa: Önümüzdeki 100 Yılda Bilinen Hiçbir Asteroidin Dünyaya Çarpma Tehdidi Bulunmuyor

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- NASA'nın yeni oluşturulan gezegen savunma planına göre, bilinen hiçbir asteroit en az 100 yıl boyunca çarpma tehdidi oluşturmayacak.

LOS ANGELES, 20 Nisan (Xinhua) -- Nasa'nın yeni oluşturulan gezegen savunma planına göre, bilinen hiçbir asteroit en az 100 yıl boyunca çarpma tehdidi oluşturmayacak.

Nasa, ajansın önümüzdeki on yıldaki çabalarına rehberlik etmek için Salı günü Gezegen Savunma Stratejisi ve Eylem Planı'nı yayımladı.

Otuz yıldır Nasa, Güneş'in yörüngesinde dönen ve Dünya yörüngesinin 30 milyon mil yakınına gelen Dünya'ya yakın nesneleri (NEO'lar), asteroitleri ve kuyruklu yıldızları inceliyor.

Nasa, NEO'ların gezegen bilimcilerin güneş sisteminin doğuşunu ve oluşumunu daha iyi anlamalarına yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu, bazılarının ise yörüngelerinde seyahat ederken Dünya'nın çevresine yeterince yaklaşarak potansiyel çarpma tehlikesi oluşturduğunu söyledi.

Stratejide tanımlanan Nasa'nın gezegen savunması için kilit odak alanları arasında NEO araştırması, tespiti ve karakterizasyon çabalarının iyileştirilmesi, ajansın Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) misyonuna benzer NEO azaltma teknolojilerinin geliştirilmesi ve gösterilmesi ile NEO araştırması ve azaltılmasıyla ilgili uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi yer alıyor.

"Dünya'ya bir asteroit çarpması, yıkıcı bir yıkım potansiyeline sahiptir ve aynı zamanda insanlığın şu anda tamamen önlemek için yeterli teknolojiye sahip olduğu tek doğal afettir" diyen Nasa'nın gezegen savunma görevlisi Lindley Johnson, "Bu NASA stratejisinin yayımlanması, ajansın gelecek 10 yıl için niyetlerini arttırarak, gezegenimizi ulusal ve uluslararası düzeyde korumak için herkesin yararına çalışma kararlılığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.