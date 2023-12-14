NASA, PACE adı verilen görevle okyanus biyolojisi, aerosoller ve bulutlara ilişkin verileri toplayacak ve Dünya'nın iklimiyle bağlantılı atmosferik değişkenleri ölçecek.

NASA, okyanus ve bulutları incelemek üzere yeni bir Dünya gözlemi görevi başlatacak

LOS ANGELES, 14 Aralık (Xinhua) -- Nasa, okyanus ve bulutları incelemek üzere yeni bir Dünya gözlemi görevi başlatacağını duyurdu.

PACE (Plankton, Aerosol, Bulut okyanus Ekosistemi) adı verilen görev, en erken 6 Şubat'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan yörüngeye fırlatılacak.

PACE görevinin, NASA'nın küresel okyanus biyolojisi, aerosoller ve bulutlara ilişkin 20 yıllık uydu gözlem kayıtlarını devam ettireceği ve geliştireceği belirtildi.

NASA'ya göre görevden elde edilecek veriler, NASA'nın okyanus ve atmosferin karbondioksiti nasıl değiş tokuş ettiğini anlamasına, hava kalitesi ve Dünya'nın iklimiyle bağlantılı temel atmosferik değişkenleri ölçmesine ve denizdeki besin ağını oluşturan fitoplanktonlar, küçük bitkiler ve yosunları inceleyerek okyanus sağlığını izlemesine yardımcı olacak.