NASA'nın Teleskoplarından Çarpıcı Görüntüler: Noel Ağacı Gökada Kümesi

NASA'nın Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu, birlikte çalışarak Noel Ağacı Gökada Kümesi'ni görüntülemek için güçlerini birleştirdi. Farklı dalga boylarında çalışan bu teleskoplar, çarpıcı ve renkli bir görünüm oluşturmak için verileri birleştirdi. Araştırmacılar, bu gökada kümesini çarpışma sürecinde olan ve devasa bir küme oluşturacak olan MACS0416 kümesine benzettiler.

NASA'nın birbirinden yetenekli iki teleskobu güçlerini birleştirdi. Bilim insanları, çarpıcı ve renkli bir görünüm oluşturmak için harekete geçtiler. Hem Hubble Uzay Teleskobu hem de James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan verileri birleştirdiler. İki teleskobun güçlerinin birleştirilmesiyle Noel Ağacı Gökada kümesi tüm heybetiyle görüntülenecek. İşte detaylar…

Webb ve Hubble, Noel Ağacı Gökada Kümesini görüntülemek için birlikte çalışıyor!

Farklı teleskoplar farklı dalga boylarında çalışır. Bu da gökyüzündeki farklı nesneleri gözlemleyebilecekleri anlamına geliyor. Çeşitli teleskoplardan gelen veriler birleştirildiğinde, herhangi bir aletten elde edilmesi imkansız olan çarpıcı görüntüler elde edilebilir. Hubble ve Webb de Noel Ağacı Gökada Kümesini görüntülemek için işbirliği yapacak.

Hubble, insan gözü gibi optik dalga boyunda bakıyor. Böylece tespit ettiği galaksileri çoğunlukla mavi ve camgöbeği renkte gösteriyor. Ancak James Webb, kızılötesi dalga boyunda yani insanın görüş mesafesinin ötesine bakıyor. Dolayısıyla görüntülediği galaksileri çoğunlukla sarı ve kırmızı renkte gösteriyor.

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Noel Ağacı Gökada Kümesinin görüntüsünün yeşil kısımlarında, her iki teleskop tarafından görülebilen spektrumun bölümlerini temsil eden bazı geçişler var.

Araştırmacılar devasa MACS0416 kümesine Noel Ağacı Gökada kümesi ismini verdi. Bilim insanları Hem çok renkli olduğu için hem de içinde bulduğumuz titreşen ışıklar nedeniyle bu gökada kümesini Noel Ağacı'na benzetti.

Aslında bu küme çarpışma sürecindedir. Süreç tamamlandığında ise devasa bir küme oluşturacak. Bu küme, son on yılda, o dönemde tespit edilen en uzak galaksilerden bazılarını aramak için Hubble tarafından incelendi. Ardından Webb bu çalışmayı ele aldı.

Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki baş araştırmacı Rogier Windhorst bu konuda bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada ise "Daha uzak mesafelere ve daha sönük nesnelere iterek Hubble'ın mirasını geliştiriyoruz." dedi.

Çarpıcı bir görüntü üretmenin yanı sıra, Webb başka sorulara da cevap arıyor. Aynı zamanda geçici olarak adlandırılan, zamanla parlaklıklarını değiştiren nesneleri araştırıyor. Bunlar, bir yıldızın ömrünün sonuna gelip büyük, parlak bir olayla patlaması ve hızla sönmesi gibi süpernova olayları olabilir. Tabii başka ihtimaller de var. Ayrıca yıldızların veya galaksilerin etkisi nedeniyle kısa süreliğine büyütülen başka türdeki nesneler de olabilir.