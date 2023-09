- NASA'nın Osiris-Rex kapsülü Bennu asteroidinin toz örnekleriyle dünyaya dönüyor

WASHINGTON - NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Pazar günü bir tüfek mermisinin 15 katından daha hızlı bir şekilde Bennu asteroitinden alınan bir avuç toz örneğini Dünya'ya getirecek.

NASA'nın 2016'da fırlatılan Bennu asteroidinden kayaç örneği almakla görevlendirilen Osiris-Rex kapsülü, 20 Ekim 2020'de kısa süreliğine asteroide inmişti. 24 Eylül 2023'te Bennu'dan topladığı örnekleri Dünya'ya inmesi bekleniyor. Dünyaya ulaşacak kapsülle "nereden geliyoruz ve dünya nasıl oluştu?" sorusuna yanıt bulunabileceğini söyleyen araştırmacılar, "Asteroit Bennu'dan alınan 250 gramlık kayaç örneğini Dünya'ya geri getirdiğimizde, gezegenimizden önce var olan materyale, hatta belki Güneş sistemimizden önce var olan bazı tanelere bakacağız" dedi. Ayrıca bu kapsülden alınacak örneklerle "Okyanuslar suyunu nereden alıyorlar, atmosferimizdeki hava nereden geldi ve en önemlisi Dünya'daki tüm yaşamı oluşturan organik moleküllerin kaynağı nedir?" soruları da cevaplanabilecek.

İncelenebilmesi için 2 yıl haritalama yapıldı

Osiris-Rex uzay aracının, kayacın üzerinde bir "toprak" örneği alabilmesi için konum belirlenmesi 2 yıl sürerken ve ayrıca 2 yıl daha haritalama yapıldı. Astrofizikçi Dr. Brian May ve ekip arkadaşı Claudia Manzoni, Bennu'daki yaklaşılacak en güvenli alanları belirlediler. May, "Her zaman bilim kadar sanata da ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Uzay gemisinin düşüp düşmeyeceğini veya Nightingale adında seçilen yerin tam kenarındaki bu 'kıyamet kayasına' çarpıp çarpmayacağını bilmek için araziyi hissetmeniz gerekti. Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı, felaket olurdu." dedi. May, "Asteroitlerden sıklıkla örnek getiremiyoruz ve bu yüzden ilk ölçümlerin gerçekten iyi yapılmasını istiyorum, bu inanılmaz derecede heyecan verici" diye sözlerine devam etti.

Numune alma anı hayret vericiydi

Osiris-Rex, kapma mekanizmasını 3 metre uzunluğundaki bir borunun ucundaki mekanizmayla kendisini asteroitin üzerine indirdi. Örneği toplama haznesine gönderebilmek için nitrojen basıncıyla bir krater patlattığı sırada mekanizma yüzeye temas ettiğinde yüzey bir sıvı gibi ikiye ayrıldı. Örnek alınması anı herkesi hayran bıraktı.

Bennu, Güneş Sistemindeki en tehlikeli kaya olarak görülüyor

NASA, Bennu'yu Güneş Sistemindeki en tehlikeli kaya olarak görüyor. Bennu'nun uzaydaki bilinen yolu asteroitler arasında Dünya'ya çarpma olasılığının en yüksek olmasını sağlıyor. Araştırmacılar ise bu ihtimalin çok düşük olması ve önümüzdeki yüzyılın sonlarına kadar herhangi bir etki oluşturma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.