NASA'nın Mars Helikopteri 67. Uçuşunu Tamamladı

NASA'nın Mars helikopteri, Kızıl Gezegen'deki 67. uçuşunu tamamladı. Helikopter, 12 metre yüksekliğe ulaşarak 393 metreyi iki dakikayı aşkın sürede kat etti. İngenuity adlı helikopter, Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaşarak başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji denemesi olarak dikkat çekiyor.

LOS ANGELES, 4 Aralık (Xinhua) -- NASA'nın Mars helikopteri hafta sonu Kızıl Gezegen'deki 67. uçuşunu tamamladı.

NASA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre helikopter Cumartesi günü 12 metre yüksekliğe ulaşıp 393 metreyi iki dakikayı aşkın sürede kat etti.

İngenuity adlı helikopter, NASA'nın Perseverance Mars gezgininin orta kısmına bağlı olarak 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaştı. Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji denemesi olma özelliğini taşıyor.

NASA'ya göre helikopter, yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte, tek seferde 90 saniye süreye ve yaklaşık 300 metre mesafeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.