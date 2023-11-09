NASA'nın Lucy Uzay Misyonu, Dinkinesh Asteroidinin Bitişik Asteroitlerini Keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Ekim 2021'de başlattığı Lucy uzay misyonu, Dinkinesh asteroidinin yörüngesinde dönen bitişik asteroitleri keşfetti. Lucy'nin ziyaret ettiği küçük asteroid Dinkinesh'ten bilgiler gelmeye devam ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ekim 2021'de başlattığı "Lucy" uzay misyonu, Dinkinesh asteroidinin yörüngesinde dönen bitişik asteroitler keşfetti.

NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Ekim 2021'de başlattığı ve Jüpiter'in yörüngesinde yer alan "Trojan" adlı asteroitleri incelemeyi hedefleyen Lucy uzay aracı, 1 Kasım'da Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan uzay kayasının yanından geçti.

Lucy, yakın geçiş hedefi olup bugüne kadar bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en küçük ana kuşak asteroit olması beklenen Dinkinesh asteroidinin görüntülerini aldı.

Görüntüler, tahmin edilenin aksine Dinkinesh'in yörüngesinde dönen uydunun birbirine dokunan iki küçük nesneden oluştuğunu gözler önüne serdi.

Lucy proje yardımcısı John Spencer, ikili asteroitlerin güneş sisteminde oldukça yaygın göründüğünü ancak başka bir asteroidin yörüngesinde dönen ikiz asteroit sistemini daha önce hiç görmediklerini ifade etti.

Gözlemlenen sistemin beklenmedik olduğunu ifade eden Spencer, bitişik ikiz asteroitlerin boyutlarının aynı olmasının nedeninin de henüz anlaşılamadığını ifade etti.

Lucy'nin ziyaret ettiği küçük asteroid Dinkinesh'ten bilgiler gelmeye devam ediyor.