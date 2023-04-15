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Nasa'nın Lucy Misyonu, Jüpiter Truva Asteroitlerinin İlk Görüntülerini Yakaladı

Nasa'nın Lucy Misyonu, Jüpiter Truva Asteroitlerinin İlk Görüntülerini Yakaladı

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LOS ANGELES, 14 Nisan (Xinhua) -- NASA'nın Lucy misyonu, 530 milyon kilometre öteden dört Truva asteroitleri hedefinin ilk görüntülerini yakaladı.

LOS ANGELES, 14 Nisan (Xinhua) -- NASA'nın Lucy misyonu, 530 milyon kilometre öteden dört Truva asteroitleri hedefinin ilk görüntülerini yakaladı.

NASA Perşembe günü yaptığı açıklamada, 25-27 Mart tarihleri arasında Lucy'nin, dört Jüpiter Truva asteroitlerinin ilk görüntülerini yakalamak için en yüksek çözünürlüklü görüntüleyicisi L'LORRI'yi kullandığını söyledi.

NASA, bu görüntülerin Truva asteroitlerinin ışığı Dünya'dan gözlemlenebilenden daha yüksek açılarda nasıl yansıttığını ölçmek için tasarlanmış bir dizi planlı gözlemin ilki olduğunu söyledi.

Lucy, 2027 ve 2028'de Jüpiter'e güneş etrafındaki yörüngesinde eşlik eden küçük asteroit kümelerinin arasından geçerken bu asteroitlerin de yanından uçacak.

NASA'nın 16 Ekim 2021'de fırlattığı Lucy misyonu, Jüpiter ile birlikte yörüngede dönen ilkel asteroit popülasyonu olan Truva asteroidlerini keşfetmek üzere gönderilen ilk uzay aracıdır.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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