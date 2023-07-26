NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Kayalık Gezegenlerin Oluştuğu Bir Bölgede Su Buharı Tespit Etti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, kayalık gezegenlerin oluştuğu düşünülen bir bölgedeki uzak bir yıldızın çevresinde su buharı tespit etti. Bu keşif, Dünya'ya benzer kayalık gezegenlerin tipik olarak oluştuğu bir bölgeyi gözlemlediği için son derece heyecan verici.

LOS ANGELES, 26 Temmuz (Xinhua) -- NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, kayalık gezegenlerin oluştuğu düşünülen bir bölgedeki uzak bir yıldızın çevresinde su buharı tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre Webb'in Orta Kızılötesi Cihazı, Dünya'dan 370 ışık yılı ötede bulunan PDS 70 gezegen sisteminin iç diskinde su buharı bulunduğunu belirledi.

Yıldız, gaz ve tozdan oluşan bir iç, bir de dış diske sahip. Bu iki disk arasındaki 8 milyar kilometrelik boşlukta ise bilinen gaz devi iki gezegen bulunuyor.

NASA'ya göre iki ya da daha fazla öngezegen barındırdığı bilinen bir diskin karasal bölgesinde ilk kez su keşfedilmiş oldu.

Almanya'nın Heidelberg kentindeki Max Planck Astronomi Enstitüsü (MPIA) Baş Yazarı Giulia Perotti, "Diğer disklerde de su görmüştük ama hiçbiri hem bu kadar yakında hem de gezegenlerin oluşmakta olduğu bir sistemde değildi. Webb'ten önce bu tür bir ölçüm yapamıyorduk" diye konuştu.

MPIA Direktörü Thomas Henning, "Bu keşif, Dünya'ya benzer kayalık gezegenlerin tipik olarak oluştuğu bir bölgeyi gözlemlediği için son derece heyecan verici" dedi.