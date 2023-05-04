Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu Olağanüstü Parlak Galaksileri Fotoğrafladı

LOS ANGELES, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hubble Uzay Teleskobu, AM 1214-255 diye bilinen olağanüstü parlak ve etkileşim halindeki galaksilerin yeni bir görüntüsünü yakaladı.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği bu yeni görüntüde AM 1214-255 diye bilinen etkileşim halindeki galaksiler yer alıyor. (Fotoğraf: NASA)

LOS ANGELES, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hubble Uzay Teleskobu, AM 1214-255 diye bilinen olağanüstü parlak ve etkileşim halindeki galaksilerin yeni bir görüntüsünü yakaladı.

Nasa'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bu galaksiler, bir galaksinin olağanüstü düzeyde parlak merkezi bölgesini oluşturan aktif galaksi çekirdeğine (AGN) sahip. NASA'ya göre bu aşırı parlaklığa, galaksinin kalbinde yer alan süper kütleli kara deliğe kapılan maddeler neden oluyor.

Hubble söz konusu galaksiyi, bir AGN taraması sırasında gözlemledi. NASA, bu taramanın AGN fiziği, kara delikler, ev sahibi galaksinin yapısı ve benzeri konularda araştırma yapan gökbilimcilere kaynak olarak kullanılmak üzere, yakındaki AGN'lere ilişkin bir veri kümesi derleme amacıyla yapıldığını bildirdi.