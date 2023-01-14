Nasa'nın Hubble Uzay Teleskobu, Kara Deliğin Yıldızı Yutmasını Kaydetti

LOS ANGELES, 13 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın Hubble uzay teleskobunu kullanan gökbilimciler, bir kara delik tarafından yutulan bir yıldızın son anlarını ayrıntılı olarak kaydetti.

LOS ANGELES, 13 Ocak (Xinhua) -- NASA'nın Hubble uzay teleskobunu kullanan gökbilimciler, bir kara delik tarafından yutulan bir yıldızın son anlarını ayrıntılı olarak kaydetti.

NASA Perşembe günü yaptığı açıklamada, astronomların Hubble'ı, düzensiz bir yıldızın yerçekimi uçurumuna daldığında ne olduğunun ayrıntılarını öğrenmek için kullandığını söyledi.

Gökbilimciler tarafından çeşitli teleskoplar kullanılarak kara deliklerin etrafında yaklaşık 100 gelgit bozulması olayı tespit edildi. NASA, yüksek enerjili uzay gözlemevlerinden birçoğunun 1 Mart 2021'de başka bir kara delik gelgit bozulması olayı tespit ettiğini ve bunun başka bir galakside meydana geldiğini bildirdi.

NASA'ya göre, Hubble gözlemlerinden farklı olarak, yıldız halihazırda parçalandıktan sonra oluşan kara deliğin etrafındaki aşırı sıcak haleden yayılan X-ışını ışığından veriler toplandı.

NASA'nın verdiği bilgiye göre, merkezinde hareketsiz bir süper kütleli kara delik bulunan herhangi bir galakside, yıldız parçalanmasının her 100.000 yılda sadece birkaç kez gerçekleştiği tahmin ediliyor.