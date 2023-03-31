Nasa'nın Chandra Gözlemevi, Yakın Bir Galakside Güçlü Rüzgarların Etkilerini Keşfetti

LOS ANGELES, 31 Mart (Xinhua) -- NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, dünyadan 11,4 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 253 adlı yakın bir galaksinin merkezinde çıkan güçlü rüzgarların etkilerini ortaya çıkardı.

LOS ANGELES, 31 Mart (Xinhua) -- NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, dünyadan 11,4 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 253 adlı yakın bir galaksinin merkezinde çıkan güçlü rüzgarların etkilerini ortaya çıkardı.

The Astrophysical Journal'da yayımlanan çalışmaya göre, bu galaktik rüzgar X-ışınları altında parlayan milyonlarca derece sıcaklığa sahip gazdan oluşuyor.

NASA'ya göre, Samanyolu'na benzer sarmal bir galaksi olan NGC 253'te yıldızlar, Samanyolu'ndaki yıldızlardan yaklaşık iki ila üç kat daha hızlı oluşuyor.

Oldukça kütleli olan bu genç yıldızlardan bazıları yüzeylerinden şiddetli bir şekilde gaz çıkararak rüzgar oluşturuyor. NASA'ya göre, bu yıldızlar süpernova olarak patladıklarında ve uzaya madde dalgaları fırlattıklarında daha da güçlü rüzgarlar meydana getiriyor.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Sebastian Lopez'in başında olduğu araştırma ekibi, rüzgarın özelliklerini incelemek için Chandra'da dört gün boyunca yapılan derin gözlemlerden faydalandı.

Araştırma ekibi, rüzgardaki gazın yoğunluk ve sıcaklıklarının galaksinin merkezinden yaklaşık 800 ışık yılından daha az olan bölgelerde en yüksek olduğu ve uzaklaştıkça azaldığı sonucuna ulaştı.