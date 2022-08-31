NASA'nın Artemis görevinin yeni tarihi belli oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ( Nasa ) Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesindeki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Cumartesi günü fırlatılacağını duyuruldu.

Nasa'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi teknik arıza engeline takılmıştı. NASA tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, fırlatmanın Cumartesi yerel saatle 14.17'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirileceği bildirildi. Ekiplerin fırlatmadan 45 dakika önce soğutma çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, roketin Dünya'dan ayrılması için yaklaşık 2 saatlik bir süre olacak. Artemis Görev Müdürü Mike Sarafin tarafından yapılan açıklamada, "Fırlatmayı 3 Eylül'de yapmayı deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günkü denemede olduğu gibi motorları termal olarak ayarlayamazsak, fırlatma olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

YAĞIŞ ENGELİ

Fırlatma için hava durumunun da önemli olduğu bilinirken, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS), yağışlı havada fırlatmaya izin vermeyecek. Öte yandan Meteroloji Uzmanı Mark Berger, Cumartesi günkü hava durumunun fırlatmaya engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşımak üzere Pazartesi günü yerel saat ile 08.33'te Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması beklenen SLS roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluğundaki ve 3,99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı'nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyordu.

HEDEF, AY'A İNSAN ÇIKARMAK

Nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı'nın ilk görevi Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.

(İHA)