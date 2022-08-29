NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendiAy roketinin motorunda teknik sorun saptandı

- NASA'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendi Ay roketinin motorunda teknik sorun saptandı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesinde ki Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza...

- Nasa'nın Artemis görevi arıza şüphesi nedeniyle ertelendi

Ay roketinin motorunda teknik sorun saptandı

FLORIDA - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesinde ki Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Motorlardan birinde nedeni belirlenemeyen bir sıcaklık sorununun tespit edildiği öğrenildi.

Nasa'nın yaklaşık 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi teknik arıza engeline takıldı. Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşımak üzere yerel saat ile 08.33'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması beklenen Uzay Fırlatma Sistemi roketinin fırlatması teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Geri sayıma 2 saatten az bir süre kala 4 sıvı yakıtlı motordan birinde fark edilen bir sıcaklık sorununun çözülemediği öğrenilirken, sorunun hidrojen sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. NASA mühendislerinin muhtemel riskleri belirlemek üzere detaylı inceleme başlattığı kaydedilirken, sorunun giderilmesi halinde yeni fırlatma tarihinin cuma günü olduğu duyuruldu.

Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluk ve 3,99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı'nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyordu.

Hedef Ay'a insan çıkarmak

Nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı'nın ilk görevi Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.