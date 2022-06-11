NASA, Mars'ta toz şeytanlarına tanık oldu! - Haberler

Mars üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Nasa, yeni bir tanıklık peşinde. Yeni tanıklık için uzay ajansının amacı geçmişe dair bilgiler oldu. Nasa, Perseverance gezicisini Mars'ın Jezero Krateri'ne, geçmiş ipuçlarını takip etmesi için gönderdi. Araba büyüklüğündeki gezici oradayken, yüzlerce güçlü toz şeytanına tanık oldu.

Toz şeytanları, Mars'ı da kapsayabilir

Bir zamanlar suyla dolu olduğu hakkında şüphelenilen bir bölge gezegen bilimcisi Jezero Krateri'nin tozlu ve dinamik bir yer olduğu ortaya çıktı. Azim görevinde yer alan NASA bilim insanı Manuel de la Torre Juarez bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Jezero Krateri gezegendeki en aktif toz kaynaklarından biri olabilir." dedi.

Uzay ajansı, kısa süre önce, Temmuz 2021'de yakalanan yakalanan güçlü, toz şeytanı görüntülerini yayınladı. Görüntülere bakıldığı zaman hem kırmızı tepelerde hem de önlerde dönen bir toz şeytanı olduğunu görmek mümkün.

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Bu girdaplardan en az dördü, her gün gezicinin yanından geçiyor. Yer havadan daha fazla ısındığı zaman, üzerindeki havayı ısıtır. Sonrasında soğutucu hava, alçalırken yükselir ve dikey olarak dolaşan hava oluşturur. Ancak, Mars'taki toz şeytanları, Dünya'dakilerden çok daha büyük olabilir.

Gezici, bazı zamanlar gökyüzüne toz bulutlarını kaldıran rüzgar esintilerini de tespit ediyor. NASA, "Bunların en büyüğü, 1.5 mil (4 kilometre kare) kare kapsayan devasa bir bulut oluşturdu." dedi. Bölgesel ve gezegen çapında toz fırtınaları, zaman zaman kızıl gezegeni de kapsıyor. Jezero Krateri'nde güçlü toz aktivitesinin nasıl ortaya çıktığını anlamak, görev planlayıcıların bu yoğun hava olaylarını tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Toz fırtınalarının yoğun olması, bazı zamanlar güneş ışığının yüzeye ulaşmasını engeller. Bu da gündüzden geceye dönmesine neden olur. Güç için güneş ışığına dayanan robotik keşif misyonları ya da gelecekteki insan misyonları için ciddi bir sorun. Ancak görüşlere göre 2 milyar yıl kadar önce Mars'ta bugünkü kadar toz yoktu.

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