NASA, Mars InSight aracına veda edecek! - Haberler

Nasa'nın Mars'a gönderdiği InSight aracı, Mars'taki görevine erken veda ediyor. 2018 yılının sonlarında kızıl gezegene başarılı iniş yapan araç, istenilen görevleri gerçekleştiremedi. Mars'taki görev boyunca çeşitli denemesi başarısızlıkla sonuçlanan uzay aracı, zorlu koşullarla mücadeleyi kazanamadı.

InSight aracı bugün, günlük enerjinin yalnızca onda birini üretiyor

Nasa'nın 813 milyon dolarlık InSight görevi, Mars'ta erken sona eriyor. InSight'ın güç kaynağı olan güneş panellerinde toz birikintisinin olması, aracın güç kaybetmesine neden oldu. Araç bugün, görevin başında ürettiği günlük enerjinin yalnızca onda birini üretiyor.

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Nasa, daha önce InSight'ı Aralık 2022'ye kadar çalıştırmak için onay verdi. Ancak, ajans yetkilileri salı günü düzenlediği basın toplantısında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, güç seviyelerinin yaz sonuna kadar daha fazla düşmesini beklediklerini ve arazi aracının bilim operasyonlarını kalıcı olarak sonlandıracaklarını belirtti.

Görev yöneticisi Kathya Zamora Garcia sözlerine şu cümleleri ekledi: "Mevcut enerji seviyemize dayanarak, yaklaşık olarak temmuz ortası, belki de temmuz başı yapacağım." Zaman çizelgesinin belirsiz olduğunu ve hava durumuna göre değişebileceğini de vurguladı.

2018'de Mars'a indiğinden beri InSight sismometresi, 1.300'den fazla Mars depremi ve birkaç bin toz şeytanı tespit etti. Bu depremden gelen sismik dalgalar, Mars kabuğunun bilim adamlarının düşündüğünden daha kuru olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları bu vedaya rağmen, önümüzdeki yıllarda Mars InSight aracının verilerini analiz etmeyi sürdürecek. InSight, Mars'ın derin iç yapısını inceleme hedefine ulaşmış olsa da, gezegen üzerindeki araştırmalarının son yılı, gücü korumak için kesintiye uğradı. Ayrıca göreve liderlik eden Bruce Banerdt, yaptığı açıklamada, bu görevin çok değerli olduğunu belirtti.

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