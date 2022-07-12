NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı - NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. - Nasa, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı WASHINGTON - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı. İhlas Haber Ajansı / Güncel James Webb NASA Güncel Haberler

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