NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
- Nasa, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
WASHINGTON - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.
İhlas Haber Ajansı / Güncel