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NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

- Nasa, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

WASHINGTON - Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.

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